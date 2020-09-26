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Світоліна сьогодні зіграє в фіналі Страсбурга: анонс вирішального матчу з Рибакіною

Світоліна сьогодні зіграє в фіналі Страсбурга: анонс вирішального матчу з Рибакіною
10:25 Сьогодні Телеграф
Перша ракетка України Еліна Світоліна сьогодні зіграє у фінальному матчі на турнірі у Франції.

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна (№ 5WTA) пробилася до фіналу грунтового турніру в Страсбурзі. На шляху до вирішального матчу 26-річна українка обіграла в трьох сетах представницю Білорусі Аріну Соболенко з рахунком 2: 6, 6: 4, 4: 6.

Відеоогляд матчу Світоліна - Соболенко:

У фіналі турніру Еліна зіграє з юною Оленою Рибакіною (№ 18 WTA) з Казахстану, яка в 1/2 фіналу пройшла японку Нао Хібіни з рахунком 3: 6, 4: 6. Вирішальний матч в жіночому одиночному розряді Еліна Світоліна - Олена Рибакіна відбудеться сьогодні, 26 вересня на корті ім. П. Домінгеса, початок поєдинку о 12:00 за київським часом.

Відеоогляд півфінального матчу Рибакіна - Хібіни:

Букмекери в цьому протистоянні віддають невелику перевагу українці, коефіцієнт на перемогу якої становит 1,7 -1,74, успіх казахської спортсменки оцінюється в 2,1 - 2,2. Відзначимо, Олена жодного разу не програвала українкам, вигравши всі 8 матчів проти наших тенісисток. Для Рибакіною фінал Страсбурга став сьомим фіналом на турнірах WTA, а для Світоліної - 18-м. Українка виграла 14 вирішальний сутичок на змаганнях даної категорії, а казашка - 2.

В Україні гру покаже setanta sports в неділю, 27 вересня, о 00:15 за київським часом. У режимі LIVE гру можна подивитися по підписці eurosport.

Відзначимо, наступним турніром для Світоліної стане ТБШ Ролан Гаррос-2020 в Парижі.

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Элина Свитолина, Страсбург, Перша ракетка України, Олена Рибакіна.

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