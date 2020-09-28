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Ястремська залишається на Ролан Гаррос: що сталося в матчі з Гавриловою (Відео)

Ястремська залишається на Ролан Гаррос: що сталося в матчі з Гавриловою (Відео)
11:15 Сьогодні Телеграф
Друга ракетка України сенсаційно програла на старті турніру Ролан Гаррос.

Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка займала 28-у сходинку в рейтингу WTA, на старті престижного турніру у Франції Ролан Гаррос сенсаційно поступилася 788-й ракетці світу Дар'ї Гавриловій.

Даяна Ястремська - Дар'я Гаврилова 0: 2 (4: 6, 3: 6)

Цікаво, що для австралійки Гаврилової це був перший матч в сезоні рівня WTA.

Спортсменки провели на корті півтори години, а Ястремська програла на своїй подачі три гейми.

Огляд матчу

Незважаючи на те, що Даяна Ястремська завершила свої виступи в одиночному розряді, в парному вона ще зіграє на Ролан Гаррос. Напарницею українки стала Віра Лапко з Білорусі.

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Все по темі:

WTA, Ролан Гаррос, Дарья Гаврилова, Даяна Ястремська.

Автор:

Телеграф
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