Світоліна на Ролан Гаррос ледь обіграла Грачову - відеоогляд матчу

Українка Еліна Світоліна важко стартувала на турнірі Ролан Гаррос.

У Франції стартував турнір серії Великого шолома Ролан Гаррос. Краща українська тенісистка насилу взяла верх в першому колі над росіянкою Варварою Грачовою. У першому сеті справа дійшла до таймбрейку. У другому сеті Світоліна довела справу до перемоги 6: 4.

Напередодні, тільки в суботу, Світоліна виграла ґрунтовий турнір в Страсбурзі. Це вперше за кілька років українка провела підготовчий турнір перед Великим шоломом.

"Для мене тиждень в Страсбурзі був дуже позитивним. Мені потрібна була ігрова практика", - заявила Світоліна.

Ролан Гаррос. Перше коло

Еліна Світоліна (Україна) - Варвара Грачова (Росія) - 7: 6 (2), 6: 4

У другому колі Еліна Світоліна зіграє проти Ренати Сарасуа з Мексики (№178 WTA, Q).