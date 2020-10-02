Світоліна - Александрова: анонс матчу 1/16 фіналу Ролан Гаррос-2020

У п'ятницю, 2 жовтня, краща українська тенісистка Еліна Світоліна (№ 5 WTA) в рамках 1/16 фіналу Ролан Гаррос-2020 зіграє з росіянкою Катериною Александровою (№ 31 WTA).

Поєдинок третього кола Відкритого чемпіонату Франції Світоліна - Александрова орієнтовно розпочнеться о 12:00 за київським часом на корті імені Сюзанн Ленглі в Парижі. Переможець цього протистояння відправиться в 4-й раунд, де зіграє з переможницею сутички Гарсія / Мертенс.

Букмекери вважають Еліну беззаперечним фаворитом зустрічі. Парі-Матч дає коефіцієнт на перемогу українки 1,34. Успіх першої ракетки Росії оцінюється в 3,4.

У прямому ефірі гру покаже телеканал Eurosport Gold.

Телеграф нагадує, що Світоліна в перших двох раундах розібралася з Варварою Грачовою з Росії, а потім наша спортсменка впоралася з Ренатою Сарасуа з Мексики. Александрова, в свою чергу, на старті ТБШ в Парижі переграла двох австралійок Медісон Інгліс і Астру Шарму.