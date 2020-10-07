Сенсаційна поразка Світоліної - в огляді матчу з Подороскі (відео)

Еліна Світоліна покинула Ролан Гаррос-2020 на стадії 1/4 фіналу.

Перша ракетка України і п'ятий номер світового рейтингу Еліна Світоліна зачохлила ракетку на турнірі Великого Шолома в Парижі. Еліна, будучи беззаперечним фаворитом протистояння, в двох сетах сенсаційно поступилася 131-й ракетці світу аргентинці Наді Подороску з рахунком 2: 6, 4: 6 і покинула змагання.

Еліна, незважаючи на брейк в першому розіграші, втратила свою перевагу вже в наступному геймі, а потім аргентинка виграла майже всі подачі і довела справу розгрому - 2: 6. У другому сеті у Еліни зі своїми подачами справи були ще гірші: аргентинка зробила 4 брейк-поінт і закономірно перемогла - 4: 6.

Відеоогляд матчу Світоліна - Подороска:

Нагадаємо, на шляху до 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції-2020 українка переграла двох представниць РФ Варвару Грачову (в першому раунді) і Катерину Александрову (в третьому раунді), а також не залишила шансів мексиканці Ренате Сарасуа в другому раунді. В 1/8 фіналу наша спортсменка обіграла місцеву тенісистку Каролін Гарсію. Крім того, перед Ролан Гаррос Еліна виграла ґрунтовий турнір у французькому Страсбурзі.