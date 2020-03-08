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Професійну кіберспортсменку Шаен Вікторіо засудили до 116 років в'язниці

Професійну кіберспортсменку Шаен Вікторіо засудили до 116 років в'язниці
17:51 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини спорту:За словами звинувачення, дівчина причетна до розкрадання чужого майна через інтернет-магазин.

Шаен не визнає свою причетність до обману і звинувачує в злочині свого колишнього чоловіка.

Стрімерка ще може подати апеляцію, чим вона і збирається зайнятися. У разі, якщо термін все ж таки приведуть у виконання, Шаен доведеться відсидіти 40 років, повідомляє бразильське видання UOL.

Деталі справи

Згідно з бразильським законодавством, максимальний термін, який особа може фактично відсидіти за один злочин, становить 40 років.

У період з 2013 по 2017 роки інтернет-магазин, заснований shAy та її колишнім чоловіком, обманював клієнтів. Люди віддавали гроші за товари, які вони надалі просто не отримували. Згідно з даними, від шахрайства постраждало 118 осіб.

У Instagram-сторіз стрімерка написала, що її колишній чоловік визнав провину і взяв на себе "100% відповідальності". Зараз Шаен скаржиться на наклеп в інтернеті і називає вирок нелюдським і антигуманним. 

Вікторіо виступала на професійній сцені Counter-Strike цілих 11 років – ще з часів CS 1.6. Після завершення кар'єри дівчина пішла на стрімінговий майданчик Twitch. За свою кіберспортивну кар'єру shAy отримала три титули жіночої ліги GamersClub і вважалася однією з кращих гравців жіночої сцени Counter-Strike.

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Все по темі:

Instagram, Интернет-магазин, Обман, В'язниця, Звинувачення, Шахрайство, Кібер Спорт, Вдео Ігри, Шаен Вікторіо, Стрімерка.
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