Вийшов трейлер документального фільму про українських хокеїстів

"Цю національність у Північній Америці називають Ukrainians або коротко UKE. Часопис щільного проживання даного народу з народами континенту настільки довгий, як сама статистика. У вузькій спортивній галузі - грі ключкою і шайбою на льоду, яку називають гаківкою, по-американському - гокеєм, існує традиція: заносити прізвища переможців Кубка Стенлі на сам трофей у вигляді інкрустацій. Аналіз переліків таких імен за понад 100 років дав несподіваний результат. Поруч із нащадками британців та французів, що заснували країни США та Канаду, великою за чисельністю йде національність UKE", - йдеться в повідомленні.