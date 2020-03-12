Михайлюк набрав 16 очок у матчі проти Філадельфії (Відео)

У рамках регулярного чемпіонату НБА відбулося чотири матчі. «Детройт» на виїзді поступився «Філадельфії» (106:124). Українець Святослав Михайлюк став одним з найрезультативніших у складі «Детройта». На рахунку захисника 16 очок (4-13 з гри, 3-9 триочкові), 2 підбирання, 4 передачі 2 перехоплення. Відзначимо, що після цих матчів стало відомо, що НБА через коронавируса призупиняє сезон. НБА. Регулярний чемпіонат «Філадельфія» - «Детройт» - 124:106 «Філадельфія»: Ембіід - 30, Хорфорд - 20, Коркмаз - 17, Харріс - 15, Мілтон - 12, Тибулл - 9, Річардсон - 8, Беркс - 7, Скотт - 4, Робінсон - 2. «Детройт»: Вуд - 32, Михайлюк - 16, Галловей - 13, Мейкер - 13, Макрай - 10, Снелл - 9, Найт - 6, Томас - 4, Думбуя - 2, Хол - 1.