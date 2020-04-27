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Понеділок, 27.04.2020

Зайцев здобув другу перемогу в фіналі чемпіонату Тайваню (Відео)

Колишній гравець збірної України Ігор Зайцев допоміг своїй тайванській команді здобути другу перемогу у чемпіонаті країни з баскетболу. Ігор Зайцев взяв участь у четвертому матчі фіналу чемпіонату, в якому його команда "Тайвань Бір" перемогла "Юлонь" з рахунком 90:82. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України. У третьому поєдинку серії команда "Тайвань Бір" здолала Юлонь з рахунком 94:74. Наразі рахунок у серії - 3:2 на користь команди українця. За специфікою тайванської першості, команда, яка виграла обидва етапи регулярного чемпіонату (це "Тайвань Бір"), стартує у фіналі, маючи в активі одну перемогу.
Укринформ
Фото: Федерація баскетболу України
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Тайвань, Зайцев, Збірна України, Бескетбол.
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