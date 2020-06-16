Теофімо Лопес добре піднабрав за час карантину (Відео)

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) продемонстрував, як працює на мішку. Багато експертів відзначили, що американець за час карантину набрав вагу і зараз не дуже схожий на легковаговика (до 61,235 кг).