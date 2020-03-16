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Понеділок, 16.03.2020

Федецький виграв 50 тисяч грн, розсмішивши коміків (Відео)

Колишній український футболіст Артем Федецький, який виступав за збірну України і львівські "Карпати", став переможцем шоу "Розсміши коміка". Федецький п'ять разів змусив розсміятися коміків, Євгена Кошового та Ольгу Полякову. Артем пожартував на теми оренди гравців з "Шахтаря" в "Маріуполь", погану інфраструктуру команд Другої ліги, жартів Євгена Коноплянки. Вирішальним став гумор про селфі з фанатом, у якого мобільний телефон без камери. В результаті Федецький отримав максимальний виграш, 50 тисяч гривень.
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Футбол, Артем Федецкий, Новини, Розсміши Коміка.
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