Футбольний клуб Ярмоленка провів "безконтактне" тренування

ФК "Вест Гем" Ярмоленка провів "безконтактне" тренування.

Англійський футбольний клуб "Вест Гем", де виступає гравець збірної України Андрій Ярмоленко, вийшов з карантину і провів загальне тренування першої команди на своїй лондонській базі Rush Green.

Тренування проходило за спеціальною програмою й носило характер безконтактного, повідомляє офіційний сайт "Вест Гема".

Усі футболісти та персонал команди здорові, але суворий режим ізоляції триває.

Нагадаємо, що футбольна влада Англії через епідемію коронавірусу призупинила національний чемпіонат щонайменше до 3 квітня.