Суркіс долучився до челенджу з туалетним папером (Відео)

Президент Динамо Київ Ігор Суркіс вирішив взяти участь у челенджі Залишайся вдома і виклав в Instagram ролик, де він набиває рулон туалетного паперу. Він передав естафету тренеру Динамо Олексію Михайличенку.