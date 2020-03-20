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П'ятниця, 20.03.2020

Суркіс долучився до челенджу з туалетним папером (Відео)

Президент Динамо Київ Ігор Суркіс вирішив взяти участь у челенджі Залишайся вдома і виклав в Instagram ролик, де він набиває рулон туалетного паперу. Він передав естафету тренеру Динамо Олексію Михайличенку.
Чемпіон
Фото: Твиттер
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Игорь Суркис, Карантин, Челендж, Коронавірус, Туалетний папір.
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