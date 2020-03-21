Гравці Динамо звернулися до людей (Відео)

Кілька гравців київського "Динамо" (Сергій Сидорчук, Фран Соль, Микола Шапаренко, Міккель Дуелунд і Віталій Буяльський) записали відеозвернення, в якому закликали всіх людей залишатися вдома і нікуди не виходити.