Мілевський прокоментував старт чемпіонату Білорусі (Відео)

Артем Мілевський після зіграного першого туру прокоментував ситуацію з футбольним чемпіонатом у Білорусі. Українець запевнив усіх, що у наших північних сусідів все проходить досить стабільно.