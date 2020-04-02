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Четвер, 02.04.2020

Несмачний про переїзд в Англію, Лобановського і Динамо (Відео)

У 2006-му році Андрій Несмачний тиждень провів на перегляді в англійському «Блекберні», але до підписання контракту справа не дійшла. «Запросили мене після чемпіонату світу. Приїхав, мені сказали, що буде тренування, двусторонка. Подзвонив Буряку, він говорить: «Ще не виходь, нічого не роби». Питаю: «Як? Я приїхав підписати контракт, я повинен виходити на тренування». Потім подзвонили: «Ну, вийди, зіграй». Вийшов в двусторонці, нормально відіграв, потренувався з ними - вправи цікаві, на техніку. Дивлячись на рівень інших футболістів, міг оцінити свої дії. Побув там тиждень. Потім Ігор Михайлович зателефонував: «Все, давай повертайся». Прилетів до Києва, поїхав на збір з «Динамо». Виявилося, що «Блекберн» взяв з «Ліверпуля» лівого захисника, молодого. Потім дізнався, що англійці пропонували 2,5 мільйона фунтів, Ігор Михайлович, начебто, домовився, але на наступний день підняв ціну до 4 мільйонів. Англійці так не люблять, і через такі рухи відмовилися від моєї покупки. Не вийшло - значить, не вийшло», - сказав Несмачний в інтерв'ю ютуб-каналу Бомбардир.
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УПЛ, ФК Динамо Киів, Збірна України, Андрій Несмачний, Чепіонат України.
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