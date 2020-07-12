Завдяки голу Малиновського Аталанта відібрала очки у Ювентуса

Третя команда чемпіонату "Аталанта" з Бергамо у гостях зіграла внічию з лідером туринським "Ювентусом" - 2:2, повідомляє Укрінформ. У складі "Аталанти" відзначився півзахисник збірної України Руслан Малиновський, який забив м'яч на 81-й хвилині; автором ще одного голу у гостей став колумбійський нападник Дуван Сапата (16), повідомляє Укрінформ. "Ювентус" врятував від поразки дубль португальського форварда Кріштіану Роналду, який реалізував пенальті на 55-й та 90-й хвилинах зустрічі.