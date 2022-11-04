Головні вороги будь-якого акумулятора: дві помилки при зарядці, які "вбивають" батарею

Правильна зарядка гаджета — запорука його довгого та продуктивного "життя".

Смартфон — це річ, яка останнім часом стала невіддільним атрибутом нашого життя. У першу чергу — це засіб зв’язку, проте телефон має також безліч інших корисних функцій: карти, калькулятор, камера, диктофон і т.д. Ну і, звичайно ж, розваги: ігри, перегляд різних відео, спілкування в соцмережах. Тому важливо тримати свій телефон "в тонусі" і дотримуватися найпростіших правил під час його заряджання.

Найчастіше користувачі роблять лише дві помилки, які можуть коштувати вам смартфона, повідомляє портал itechua. Варто зазначити, що необов’язково здійснювати їх дві, щоб зіпсувати акумулятор телефону, адже достатньо лише однієї. Однак виключивши ці процеси з життя свого гаджета, вам вдасться мінімізувати зношування батареї, що своєю чергою продовжить його "життя". Що це за помилки?

Дві помилки при зарядці гаджета, які "вбивають" його батарею

Перша помилка – нічна зарядка. Дуже популярна помилка, яку роблю напевно всі, хто має телефон. Чим це небезпечно — при досягненні 100% телефон блокує приймання електроенергії, проте як тільки втрачається перший відсоток, батарея знову починає заряджатися. І так щоразу. Так, вважати таку зарядку повною безглуздо, але телефон вважає по-іншому. Підсумок — батарея старішає набагато швидше.

Друга помилка – користування телефоном під час заряджання. Перегляд відео, особливо гри під час того, як телефон "їсть" — досить серйозно навантажують процесор, що згодом впливає на температуру гаджета. І як результат – телефон буквально плавиться у ваших руках. Звісно, якщо ви власник ігрового смартфона, то тут ситуація інша, адже є система активного охолодження. Якщо ж ні — почекайте поки що гаджет "наїсться".

Раніше "Телеграф" розповідав, чому шкідливо заряджати телефон до максимального відсотка. А також ми писали, коли найкраще ставити смартфон на зарядку. Є так зване золоте правило та найбільш оптимальний діапазон відсотків.