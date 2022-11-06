Сонячний обігрівач для дому своїми руками: як зробити з недорогих матеріалів (відео-інструкція)
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Сонячний обігрівач може працювати навіть за мінусової температури на вулиці
Якщо є перебої з опаленням, люди використовують різні хитрощі та пристрої, щоб зігрітися. Частину з них виготовляють самі — наприклад, обігрівач з горщиків для квітів. Але свічки несуть небезпеку пожежі, безпечнішим є використання енергії та тепла від сонця. Сонячні панелі дороге задоволення, але можна своїми руками зробити сонячний колектор, який працює навіть у морози. Головне, щоб було сонце.
Як пише BuildingTech, пристрій працює завдяки циркуляції повітряних потоків та нагріванню сонячними променями. Щоб зробити сонячний колектор, вам знадобляться:
- віконне скло з алюмінієвою рамою,
- шурупи,
- дерев’яна рама,
- гофрована труба для витяжок вентиляції,
- чорна фарба,
- фольгований утеплювач,
- вентилятор.
Виготовляється дерев’яний короб, який утеплюється зсередини фольгованим утеплювачем. У ньому робляться отвори під захід та вихід повітря. Усередині укладається гофрована труба, її краще пофарбувати в чорний для посилення поглинання сонячних променів. Зверху закривається склом. Усі стики потрібно максимально зробити герметичними.
Сонячний колектор розміщується із сонячного боку будинку, кінцями зовнішніх труб у приміщення. Там, де повітря виходить з дому в колектор, потрібно встановити вентилятор. Повітря з приміщення подається в сонячний обігрівач, нагрівається і входить назад в приміщення. Зазначимо, що зверху можна закривати не лише склом, а й щільним пластиком.
Раніше "Телеграф" розповідав як зробити обігрівач зі свічок чи спирту. Потрібна лише консервна банка. Для тепла без опалення може знадобитися суха грілка — її також можна зробити самому.