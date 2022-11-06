Сонячний обігрівач для дому своїми руками: як зробити з недорогих матеріалів (відео-інструкція)

Сонячний обігрівач може працювати навіть за мінусової температури на вулиці

Якщо є перебої з опаленням, люди використовують різні хитрощі та пристрої, щоб зігрітися. Частину з них виготовляють самі — наприклад, обігрівач з горщиків для квітів. Але свічки несуть небезпеку пожежі, безпечнішим є використання енергії та тепла від сонця. Сонячні панелі дороге задоволення, але можна своїми руками зробити сонячний колектор, який працює навіть у морози. Головне, щоб було сонце.

Як пише BuildingTech, пристрій працює завдяки циркуляції повітряних потоків та нагріванню сонячними променями. Щоб зробити сонячний колектор, вам знадобляться:

віконне скло з алюмінієвою рамою,

шурупи,

дерев’яна рама,

гофрована труба для витяжок вентиляції,

чорна фарба,

фольгований утеплювач,

вентилятор.

Виготовляється дерев’яний короб, який утеплюється зсередини фольгованим утеплювачем. У ньому робляться отвори під захід та вихід повітря. Усередині укладається гофрована труба, її краще пофарбувати в чорний для посилення поглинання сонячних променів. Зверху закривається склом. Усі стики потрібно максимально зробити герметичними.

Сонячний колектор розміщується із сонячного боку будинку, кінцями зовнішніх труб у приміщення. Там, де повітря виходить з дому в колектор, потрібно встановити вентилятор. Повітря з приміщення подається в сонячний обігрівач, нагрівається і входить назад в приміщення. Зазначимо, що зверху можна закривати не лише склом, а й щільним пластиком.

Як зробити сонячний колектор для обігріву будинку своїми руками

Раніше "Телеграф" розповідав як зробити обігрівач зі свічок чи спирту. Потрібна лише консервна банка. Для тепла без опалення може знадобитися суха грілка — її також можна зробити самому.