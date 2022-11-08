Сонячний обігрівач із банок: як зробити своїми руками (відео)

Зима не за горами і стає актуальним питання обігріву житла

Заощадити на паливі або пережити тимчасове відключення централізованого опалення можуть допомогти різні пристрої — грілки, електроковдри або навіть саморобні системи опалення. Серед таких – сонячні обігрівачі, які використовують властивість сонця сильно нагрівати темні предмети навіть у холод. "Телеграф" вже розповідав, як зробити таку за допомогою гофрованої труби, але обійтися можна і меншими витратами.

Сайт з різними інструкціями Instructables пропонує спорудити саморобний сонячний обігрівач із алюмінієвих банок. Вони продаються різні напої — газування, пиво, деякі соки.

Що потрібно для сонячного обігрівача:

багато алюмінієвих банок чорна аерозольна високотемпературна фарба високотемпературний герметик дерево для рами та фанера для задньої частини пінопласт шурупи, обладнання для свердління скло або панель із загартованого скла.

Послідовність дій

Промийте банки, зніміть кришку та кільце, дайте висохнути. Акуратно просвердлити три отвори на дні банки великим свердлом.

Зберіть із дощок раму, замість задньої стінки використовуйте фанеру.

Ставте банки один на одного та закріплюйте герметиком. Рядів банок може бути скільки завгодно, аби в коробку влізло.

Отвори в банках потрібно звелити великим свердлом

Обріжте пінопласт, щоб він підходив до задньої та бокової сторони вашої коробки. Використовуйте герметик, щоб запечатати всі отвори та краї.

Після висихання пофарбуйте все у чорний.

Візьміть дошку за розмірами як низ рами і за допомогою великого свердла просвердліть отвори в середині дошки за кількістю рядків банок.

Прикріпіть дошку 7-8 см від дня рами. Загерметизуйте краї.

У нижній та верхній дошці ящика зробіть великі отвори, можна свердлом – це потрібно, щоб впускати та випускати повітря.

Встановіть ряди банок. Вирівняйте їх відповідно до отворів у вашій дошці, в яких ви щойно просвердлили отвори, і використовуйте термостійкий герметик або клей, щоб закріпити їх на місці.

Фарбуйте фарбою в чорний.

Закрийте склом ящик і загерметизуйте краї.

Сонячний обігрівач із алюмінієвих банок

Коли холодне повітря потрапляє в отвір на дні ящика, воно проходить банками, які нагріваються від сонця і піднімається вгору з банки в банку. Тому конструкцію потрібно встановити вертикально, злегка нахиливши, щоб повітря потрапляло в нижні отвори. Зверху виходитиме тепле повітря.

Раніше "Телеграф розповідав, як зробити своїми руками грілку, для якої не потрібна вода. В обігріві можуть стати в нагоді і консервні банки — для зігрівання рук або розігріву невеликої порції їжі.