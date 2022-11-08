Сонячний обігрівач із банок: як зробити своїми руками (відео)
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Зима не за горами і стає актуальним питання обігріву житла
Заощадити на паливі або пережити тимчасове відключення централізованого опалення можуть допомогти різні пристрої — грілки, електроковдри або навіть саморобні системи опалення. Серед таких – сонячні обігрівачі, які використовують властивість сонця сильно нагрівати темні предмети навіть у холод. "Телеграф" вже розповідав, як зробити таку за допомогою гофрованої труби, але обійтися можна і меншими витратами.
Сайт з різними інструкціями Instructables пропонує спорудити саморобний сонячний обігрівач із алюмінієвих банок. Вони продаються різні напої — газування, пиво, деякі соки.
Що потрібно для сонячного обігрівача:
- багато алюмінієвих банок
- чорна аерозольна високотемпературна фарба
- високотемпературний герметик
- дерево для рами та фанера для задньої частини
- пінопласт
- шурупи, обладнання для свердління
- скло або панель із загартованого скла.
Послідовність дій
- Промийте банки, зніміть кришку та кільце, дайте висохнути. Акуратно просвердлити три отвори на дні банки великим свердлом.
- Зберіть із дощок раму, замість задньої стінки використовуйте фанеру.
- Ставте банки один на одного та закріплюйте герметиком. Рядів банок може бути скільки завгодно, аби в коробку влізло.
- Обріжте пінопласт, щоб він підходив до задньої та бокової сторони вашої коробки. Використовуйте герметик, щоб запечатати всі отвори та краї.
- Після висихання пофарбуйте все у чорний.
- Візьміть дошку за розмірами як низ рами і за допомогою великого свердла просвердліть отвори в середині дошки за кількістю рядків банок.
- Прикріпіть дошку 7-8 см від дня рами. Загерметизуйте краї.
- У нижній та верхній дошці ящика зробіть великі отвори, можна свердлом – це потрібно, щоб впускати та випускати повітря.
- Встановіть ряди банок. Вирівняйте їх відповідно до отворів у вашій дошці, в яких ви щойно просвердлили отвори, і використовуйте термостійкий герметик або клей, щоб закріпити їх на місці.
- Фарбуйте фарбою в чорний.
- Закрийте склом ящик і загерметизуйте краї.
Коли холодне повітря потрапляє в отвір на дні ящика, воно проходить банками, які нагріваються від сонця і піднімається вгору з банки в банку. Тому конструкцію потрібно встановити вертикально, злегка нахиливши, щоб повітря потрапляло в нижні отвори. Зверху виходитиме тепле повітря.
Раніше "Телеграф розповідав, як зробити своїми руками грілку, для якої не потрібна вода. В обігріві можуть стати в нагоді і консервні банки — для зігрівання рук або розігріву невеликої порції їжі.