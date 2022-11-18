Подкаст про tech-індустрію від Favbet Tech запускає другий сезон

Новий сезон подкасту "Закрив раунд" здивує слухачів

Підкаст "Закрив раунд" про новини tech-індустрії анонсує другий сезон.

Про це йдеться у повідомленні Favbet Tech.

"Головна ідея — розповісти про технологічні феномени і те, що вражає сьогодні в tech-індустрії. Ведучі обговорюють бізнеси та компанії, що залучають мільярдні інвестиції. Також не забувають про події, що впливають на технологічний ринок. І, звичайно, говорять про людей у tech, які змінюють світ", — йдеться у повідомленні.

Ведучі подкасту — Ілля Кабачинський та Антон Полєсков.Тематика охоплює теми від криптопроєктів та інвестицій до проблем екології та нових соціальних мереж.

"Новий сезон подкасту "Закрив раунд" здивує слухачів не лише новими іменами, а й детальними розборами важливих новинок технологічного світу. Цього разу більше деталей, більше подій, більше інсайтів", — наголошується в повідомленні.

Підкаст доступний на платформах Apple podcasts, Google podcasts, SoundCloud, YouTube, Anchor, Радіо НВ, Megogo.

Нагадаємо, під час війни компанія Favbet Tech активно підтримує Мінцифри в ініціативі розгортання IT-армії та організувала власні кібервійська.