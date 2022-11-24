Як зарядити телефон без світла: звичайні способи та популярний лайфхак з батарейками (відео)

Способи "оживати" смартфон без світла

Росіяни продовжують атакувати інфраструктуру України і багато тисяч людей залишилися без електроенергії. Однією з важливих потреб є залишатися на зв’язку, але зарядити смартфон звичним способом може не вийти.

Є п’ять варіантів, як зарядити телефон без централізованого електропостачання. Частина їх використовує інші предмети як джерела енергії, наприклад — три звичайні батарейки.

Генератор. Використовувати генератор можна не лише вдома, а й у спеціальних місцях – пунктах незламності, де можна не лише підзарядити гаджети, а й зігрітися. Ноутбук. Батарея ноутбука може непогано зарядити телефон. Автомобіль. Навіть якщо у вас машини немає, можна поєднатися зі знайомими і зарядитися від автомобільної зарядки. Перебоїв із постачанням бензину поки що не очікується. Бездротова колонка. Її батарея може відпрацювати як пауербанк і дати, якщо не повний заряд телефону, але необхідні для екстреного зв’язку відсотки заряду. Батарейки. У мережі продовжують популяризувати лайфхак для заряджання телефону за допомогою трьох батарейок. Зазначимо, що отримувана потужність трохи вище за потрібну телефону, але для екстрених випадків багато засобів хороші. Батарейки потрібно з’єднати особливим чином.

Раніше "Телеграф" розповідав, які програми сприяють швидкій розрядці телефону. Варто також уважно стежити за рівнем заряду гаджета. При досягненні 100% його краще зняти із зарядки.