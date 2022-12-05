Як продовжити заряд ноутбука при відключенні світла: прості поради

Заощадити заряд техніки можна кількома способами

Використання телефонів та ноутбуків в умовах нестачі електроенергії передбачає економію їхнього заряду. Є програми в смартфонах та особливості використання техніки, які не дозволяють довго зберегти заряд.

Як відзначають в itechua, на тривалість роботи насамперед впливає зношеність батареї. Але якщо ваша техніка здатна працювати без підключення до електромережі, їй знадобляться деякі хитрощі.

Як зберегти заряд ноутбука довше:

однозадачність — не виконуйте кілька видів робіт одночасно,

закрийте все зайве та відключіть програми,

не використовуйте програми, яким потрібно багато оперативної пам’яті, наприклад, комп’ютерні ігри,

не слухайте музику,

якщо ви використовуєте програму з невеликими перервами, її можна не закривати, щоб не витрачати заряд на перезапуск,

закрийте зайві вкладки у браузері,

використовуйте простий текстовий редактор типу Блокнот замість Microsoft Word,

вимкніть Інтернет та Bluetooth, якщо вони не потрібні для роботи, також можна вимкнути непотрібні периферійні пристрої VGA, HDMI, USB (монітор, мишу або навушники),

зменшіть яскравість екрана,

вимкніть підсвічування клавіатури.

Раніше "Телеграф" розповідав, що використовувати ноутбук можна для заряджання телефону у разі відключення електроенергії. Є й інші методи. Зарядити телефон можна навіть від батарейок, потрібно тільки знати як.