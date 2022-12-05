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Як продовжити заряд ноутбука при відключенні світла: прості поради

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Ноутбук може знадобитися для роботи Новина оновлена 05 грудня 2022, 07:51
Ноутбук може знадобитися для роботи. Фото pixabay.com

Заощадити заряд техніки можна кількома способами

Використання телефонів та ноутбуків в умовах нестачі електроенергії передбачає економію їхнього заряду. Є програми в смартфонах та особливості використання техніки, які не дозволяють довго зберегти заряд.

Як відзначають в itechua, на тривалість роботи насамперед впливає зношеність батареї. Але якщо ваша техніка здатна працювати без підключення до електромережі, їй знадобляться деякі хитрощі.

Як зберегти заряд ноутбука довше:

  • однозадачність — не виконуйте кілька видів робіт одночасно,
  • закрийте все зайве та відключіть програми,
  • не використовуйте програми, яким потрібно багато оперативної пам’яті, наприклад, комп’ютерні ігри,
  • не слухайте музику,
  • якщо ви використовуєте програму з невеликими перервами, її можна не закривати, щоб не витрачати заряд на перезапуск,
  • закрийте зайві вкладки у браузері,
  • використовуйте простий текстовий редактор типу Блокнот замість Microsoft Word,
  • вимкніть Інтернет та Bluetooth, якщо вони не потрібні для роботи, також можна вимкнути непотрібні периферійні пристрої VGA, HDMI, USB (монітор, мишу або навушники),
  • зменшіть яскравість екрана,
  • вимкніть підсвічування клавіатури.

Раніше "Телеграф" розповідав, що використовувати ноутбук можна для заряджання телефону у разі відключення електроенергії. Є й інші методи. Зарядити телефон можна навіть від батарейок, потрібно тільки знати як.

Теги:
#Ноутбук #Заряд