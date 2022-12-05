Як продовжити заряд ноутбука при відключенні світла: прості поради
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Заощадити заряд техніки можна кількома способами
Використання телефонів та ноутбуків в умовах нестачі електроенергії передбачає економію їхнього заряду. Є програми в смартфонах та особливості використання техніки, які не дозволяють довго зберегти заряд.
Як відзначають в itechua, на тривалість роботи насамперед впливає зношеність батареї. Але якщо ваша техніка здатна працювати без підключення до електромережі, їй знадобляться деякі хитрощі.
Як зберегти заряд ноутбука довше:
- однозадачність — не виконуйте кілька видів робіт одночасно,
- закрийте все зайве та відключіть програми,
- не використовуйте програми, яким потрібно багато оперативної пам’яті, наприклад, комп’ютерні ігри,
- не слухайте музику,
- якщо ви використовуєте програму з невеликими перервами, її можна не закривати, щоб не витрачати заряд на перезапуск,
- закрийте зайві вкладки у браузері,
- використовуйте простий текстовий редактор типу Блокнот замість Microsoft Word,
- вимкніть Інтернет та Bluetooth, якщо вони не потрібні для роботи, також можна вимкнути непотрібні периферійні пристрої VGA, HDMI, USB (монітор, мишу або навушники),
- зменшіть яскравість екрана,
- вимкніть підсвічування клавіатури.
Раніше "Телеграф" розповідав, що використовувати ноутбук можна для заряджання телефону у разі відключення електроенергії. Є й інші методи. Зарядити телефон можна навіть від батарейок, потрібно тільки знати як.