"Вічний" ліхтарик із батарейок з вимикачем: як зробити самому (відео)

Такий ліхтарик може стати в нагоді, якщо немає звичайного

Українці використовують безліч лайфхаків, які полегшують життя за відсутності постачання електроенергії. Частина з них спрямована на те, щоб розсіяти темряву ефективно та недорого.

Для цього можна використовувати саморобні освітлювальні прилади. Для створення "вічного" ліхтарика потрібні дві пальчикові батареї, бажано в упаковці — так буде простіше, світлодіод на 3 В, і голка.

Одну з батарейок у парі перевертаєте так, щоб у них не збігалися "+" та "-". До одного з кінців конструкції кріпіть діод так, щоб його "ніжки" торкалися різних батарейок. З іншого боку вставляєте голку, яка також має торкатися обох батарейок. Тоді діод світитиметься, а якщо її дістати — гасне. Не випадають діод та голка завдяки збереженню упаковки.

Пропрацювати такий ліхтарик може близько року за наявності гарних батарейок. Його ще називають "тернопільською свічкою".

Для замикання контактів можна використовувати алюмінієву фольгу, а для кріплення конструкції — скотч і гумки. Однак у такому разі "вимикач" не вийде.

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