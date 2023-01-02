ЗСУ застосували нову тактику проти російських Т-90М: як це працює

Комбінація двох видів зброї дозволяє ефективно і з гарантією знищувати найкращу ворожу техніку.

Українські військові продовжують знищувати найновішу бронетехніку окупантів. Влучанням ракети Javelin бійці ЗСУ рознесли найсучасніший російський танк Т-90М. Це не перший такий випадок, але цікаві обставини його ураження.

Відео знищення російського танка виклали в Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ", вказавши на низку цікавих моментів.

У ролику чітко видно: після влучання ракети у верхню частину башти Т-90М вибухає, буквально розлітаючись на частини. Тобто, броня хваленого танка окупантів виявилася пробитою, після чого здетонував боєзапас і бронемашина була повністю знищена.

Як підкреслили автори, ролик писали з пункту управління українським ПТРК "Стугна", тому можна припустити, що атака на російський танк здійснювалася комбіновано – спершу "Стугна" пошкодила і знерухомила Т-90М, а потім його добила друга ракета. Судячи з відео, оскільки удар ракетою припав у верхню частину башти, це був американський ПТРК Javelin, який вражає ціль саме так.

Як писали американські ЗМІ, слабкість танків Т-90 полягає саме в тому, що боєприпаси не зберігаються в захищеному місці і точне влучення може призвести до їхньої детонації.

Раніше в мережі вже з’являлося відео ураження Т-90М українським ПТРК "Стугна", щоправда, тоді ефект був значно слабкішим і вибуху боєприпасу з повним знищенням танка помічено не було.

З огляду на це можна казати про можливість застосування бійцями ЗСУ нової тактики, коли "Стугну" застосовують для виведення з ладу ворожої техніки, а потім її остаточно добивають і знищують із Javelin.

За час російської агресії проти України окупанти втратили знищеними і затрофеєними вже кілька Т-90М, не рахуючи старіших модифікацій Т-90. Також проти ворожої бронетехніки ЗСУ успішно використовують дешеві FPV-дрони ціною 500 доларів, здатні пошкодити техніку вартістю сотні тисяч.