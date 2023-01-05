Майбутнє вже тут: сучасні гаджети, щоб зігрітися та почуватися комфортно

Технології не стоять на місці і роблять звичні речі функціональнішими

Різні корисні речі, які допоможуть під час морозів, можна зробити самому. Проте винахідники не сидять на місці.

На каналі HGTV пропонують поринути у світ сучасних технологій та для зігрівання скористатися гаджетами, які вже вигадали. Частина працює від мережі, а частина — автономно.

Підігрівач для рушників, буває з функцією стерилізації. Впоратися з проблемою того, що рушники не висихають до кінця між прийомами душу або просто забезпечити собі комфорт від теплого та простерилізованого рушника можна за допомогою сучасного пристрою. Дозатор для крему з підігрівом. Резервуар наповнюється звичайним засобом для шкіри, а вже за дві хвилини нагріває його до приємної температури. Так догляд за собою стає ще приємнішим. Загріта грілка для рук. Тепло від неї викликає одне натискання на кнопку та зберігається воно шість годин. Далі знову на зарядку. Багато таких варіантів можна використовувати як power bank. Теплі капці для ароматерапії. Самі по собі вони не електричні, але для їх використання потрібна мікрохвильова піч. У тапочках — знімні устілки. Вони наповнені ароматними травами, насінням. Устілки гріють у мікрохвильовій печі 30 секунд, а потім вставляють назад у тапки і насолоджуються теплом і ніжним ароматом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо вдома немає ні електрики, ні опалення, зігрітися все одно можна, скориставшись простими порадами. Важлива рекомендація для тих, хто планує вихід на вулицю, одягатися за погодою.