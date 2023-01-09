Як зберегти заряд на смартфоні в мороз: прості правила допоможуть уникнути відключення

Смартфони погано переносять холодну погоду

З настанням холодів багато користувачів смартфонів помічали, що їх пристрій починає розряджатися швидше. Це пов’язано з особливостями хімічних реакцій, що протікають в батареї, а тому стовідсоткового способу це уникнути не існує.

Однак є прості поради, які допоможуть зберегти заряд і вберегти себе від неприємних несподіванок, пов’язаних із раптовим вимкненням девайсу.

Варто розуміти, що в батареї звичайна робоча напруга становить від 3,7 до 4 вольт, а на морозі вона починає просідати. Якщо цей показник впаде до 3 вольт, то у телефоні спрацює захисний механізм та відключить його. Крім того, на морозі пристрій швидше втрачає заряд.

Щоб цього уникнути, важливо намагатися якнайрідше використовувати його в холодних умовах.

Намагайтеся тримати телефон ближче до тіла, наприклад, у внутрішній кишені куртки. Тим самим ви його зігрієте та збережете його від переохолодження.

Якщо вам треба багато говорити по телефону на морозі, варто прикупити собі навушники, адже навіть включений Bluetooth не посадить батарею так швидко, як це зробить холод.

Морози також поганий час, щоб фотографувати. Чим частіше ви дістаєте телефон із кишені, тим швидше він втратить заряд. Загалом, щоб заощадити батарею, телефон можна вимкнути або перевести в режим польоту в тих ситуаціях, коли це можливо.

Також важливо пам’ятати, що після повернення в тепле приміщення потрібно дати телефону нагрітися, перш ніж ставити його на зарядку.

Девайс можна спробувати утеплити спеціальним чохлом зі шкіри, в’язаної тканини або гуми, який захищатиме гаджет з усіх боків. А ось від силіконових чохлів толку не буде.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про найбільш поширені помилки, яких користувачі смартфонів допускають при зарядці.