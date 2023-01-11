Як зробити аби смартфон та ноутбук працювали довше без світла: важливі нюанси

Прості та практичні рекомендації

В частині України зберігаються проблеми зі світлом. Через тривалі відключення працювати тим, хто залежить від гаджетів непросто.

Genius.Space розробили ряд рекомендацій, як покращити стан справ і продовжити тривалість роботи ноутбуків, планшетів чи смартфонів. Для початку, варто оптимізувати витрати енергій.

Фахівці відзначають, що коригувати можна налаштування та функції, які не є життєвонеобхідними, але витрачають енергію. Почати на смартфоні можна із вмикання енергозбереження. Також варто знизити яскравість екрана та вимкнути фонові оновлення і програми в оперативній пам'яті. Якщо програми відкриваються — вони перезавантажуватимуться. Є налаштування, в якому можна обрати які програми не зберігаються в оперативній пам'яті.

Фонові програми забирають енергію

Для того аби довше працював ноутбук, треба почати також із активування енергозбереження та налаштуванням яскравості екрана та підсвітки клавіатури. Що ж робити далі:

закрийте зайві вкладки в браузерах,

вимкніть сповіщення на сайтах,

вимкніть додаткові "прикраси" — прозорість, анімацію та інше.

Всі налаштування можна буде потім повернути

Раніше "Телеграф" розповідав, які гаджети існують для того, аби зробити холодний сезон приємнішим. Частина з них може працювати автономно.