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Як зробити аби смартфон та ноутбук працювали довше без світла: важливі нюанси

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Для тривалішої роботи доведеться закрити зайві програми Новина оновлена 11 січня 2023, 08:12
Для тривалішої роботи доведеться закрити зайві програми. Фото goodfon.ru

Прості та практичні рекомендації

В частині України зберігаються проблеми зі світлом. Через тривалі відключення працювати тим, хто залежить від гаджетів непросто.

Genius.Space розробили ряд рекомендацій, як покращити стан справ і продовжити тривалість роботи ноутбуків, планшетів чи смартфонів. Для початку, варто оптимізувати витрати енергій.

Фахівці відзначають, що коригувати можна налаштування та функції, які не є життєвонеобхідними, але витрачають енергію. Почати на смартфоні можна із вмикання енергозбереження. Також варто знизити яскравість екрана та вимкнути фонові оновлення і програми в оперативній пам'яті. Якщо програми відкриваються — вони перезавантажуватимуться. Є налаштування, в якому можна обрати які програми не зберігаються в оперативній пам'яті.

Як зробити, щоб смартфон працював довше
Фонові програми забирають енергію

Для того аби довше працював ноутбук, треба почати також із активування енергозбереження та налаштуванням яскравості екрана та підсвітки клавіатури. Що ж робити далі:

  • закрийте зайві вкладки в браузерах,
  • вимкніть сповіщення на сайтах,
  • вимкніть додаткові "прикраси" — прозорість, анімацію та інше.
Що робити, аби ноутбук працював без світла довше
Всі налаштування можна буде потім повернути

Раніше "Телеграф" розповідав, які гаджети існують для того, аби зробити холодний сезон приємнішим. Частина з них може працювати автономно.

Теги:
#Електроенергія #Смартфон #Ноутбук