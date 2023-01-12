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Як залишитися в мережі, якщо нема світла: два способи

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Смартфон при підключенні до ноутбука USB використовує його для заряду Новина оновлена 12 січня 2023, 09:08
Смартфон при підключенні до ноутбука USB використовує його для заряду. Фото mc.today

Швидкість інтернету навряд чи буде великою, але дозволить залишитися на зв’язку і займатися справами

Якщо при відключенні електроенергії вам потрібно продовжувати працювати з мобільною та комп’ютерною технікою, почати краще з налаштувань максимальної енергоефективності смартфона або ноутбука. Однак для багатьох видів робіт необхідно використовувати інтернет.

У разі роботи мобільного зв’язку з телефону можна зробити точку доступу. Для цього потрібно лише кілька натискань. У налаштуваннях потрібно знайти функцію "Власний хот-спот" або "Власна точка доступу". Потім необхідно дозволити з’єднання та вказати пароль. Підключення можливе як через USB, так і без дротів. Альтернативним методом можна назвати "режим маршрутизації через USB". Таке меню дозволяє використовувати телефон як модем.

Як зробити смартфон модемом
Один із ймовірних видів меню

Коли один оператор не має мережі, можна спробувати використати внутрішній роумінг — перемикнутися на іншого оператора. Для цього потрібно зайти в розділ "Стільникові дані", потім — "Вибір мережі" і, відключивши автоматичне з’єднання, вибрати іншого оператора.

Внутрішній роумінг в Україні
Оператора можна змінити на іншого у разі потреби

Нагадаємо, що при використанні комп’ютерної версії сайтів трафік витрачається сильніше. Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти заряд смартфона під час морозу.

Теги:
#Інтернет #Смартфон #Ноутбук