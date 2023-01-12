Як залишитися в мережі, якщо нема світла: два способи
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Швидкість інтернету навряд чи буде великою, але дозволить залишитися на зв’язку і займатися справами
Якщо при відключенні електроенергії вам потрібно продовжувати працювати з мобільною та комп’ютерною технікою, почати краще з налаштувань максимальної енергоефективності смартфона або ноутбука. Однак для багатьох видів робіт необхідно використовувати інтернет.
У разі роботи мобільного зв’язку з телефону можна зробити точку доступу. Для цього потрібно лише кілька натискань. У налаштуваннях потрібно знайти функцію "Власний хот-спот" або "Власна точка доступу". Потім необхідно дозволити з’єднання та вказати пароль. Підключення можливе як через USB, так і без дротів. Альтернативним методом можна назвати "режим маршрутизації через USB". Таке меню дозволяє використовувати телефон як модем.
Коли один оператор не має мережі, можна спробувати використати внутрішній роумінг — перемикнутися на іншого оператора. Для цього потрібно зайти в розділ "Стільникові дані", потім — "Вибір мережі" і, відключивши автоматичне з’єднання, вибрати іншого оператора.
Нагадаємо, що при використанні комп’ютерної версії сайтів трафік витрачається сильніше. Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти заряд смартфона під час морозу.