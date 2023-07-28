Окупанти похвалилися "покращеними" Т-72: що не так із російськими танками

Нібито покращені танки насправді можуть виявитися легкою здобиччю для ЗСУ

Основний виробник танків у Росії — завод "Уралвагонзавод" — звітував про відправку в армію окупантів чергової партії танків Т-90М "Прорив" і Т-72Б3М.

Відео із презентації підприємства у своєму Telegram-каналі розмістив офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Стверджується, що Т-90 було зроблено з нуля.

Але, судячи з Telegram-каналу міноборони росії, особливу надію окупанти покладають саме на модернізовані Т-72Б3М, називаючи їх практично "новими".

Поліпшений Т-72

Так, танк отримав ґратчасті екрани, динамічний захист "Релікт", що значно підвищило "живучість" та ефективність застосування бронемашини, багатоканальний приціл навідника "Сосна-У" з автоматом супроводу цілей та тепловізійним каналом, що дозволяє виявляти цілі на дистанції до 5 км. А також новий двигун потужністю 1130 л. с.

Насправді ж, як пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, Т-72Б3М має безліч проблем:

щоб перевстановлення блоків апаратури внутрішнього зв’язку комутації та управління (Р-168), необхідно перепрошити їх програмне забезпечення, для чого в полі необхідно викликати відповідного "ботаніка";

в блоках динамічного захисту "Релікт" часто виявляється вибухівка, що втратила свої характеристики за час тривалого зберігання;

замість тепловізійного прицілу "Сосна-У" часто ставлять старі 1ПН96МТ-02 з дальністю виявлення лише 3 км, оскільки сучасні приціли виробляє лише один завод у Білорусі.

Але навіть за умови встановлення саме "Сосни-У", танки стандарту НАТО все одно перевищують техніку окупантів. Західні бронемашини здатні засікати свої цілі з 8-10 км і знищувати з відстані 5 кілометрів, тоді як росіяни зможуть ледве побачити ворога (і то не факт), але так і не спроможуться завдати удару у відповідь.