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Кращі музичні додатки на ваш смартфон

Кращі музичні додатки на ваш смартфон
19:24 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф gazeta.ua Фото: Pinterest

Новини технології:Британська служба новин BBC створила додаток, який об'єднав різні аудіопродукти корпорації.

Звички молодої аудиторії споживати контент змінилися. Зараз найпопулярніші - персоналізовані підбірки "на вимогу". Мало хто хоче чекати улюблену передачу годинами. Усвідомлюючи таку тенденцію, компанія створила BBC Sounds. Він об'єднує радіотрансляції, подкасти та музичні підбірки під "одним дахом".

Ми підготували добірку найкращих додатків-медіаплеєрів.

Spotify

Це додаток для Аndroid. Дозволяє слухати необмежений простір музики відповідно до вподобань. Можна завантажити окрему пісню чи весь альбом одразу.

Можна створити власний список відтворення і поділитися ним.

Є безкоштовна і платна версія додатка. Безкоштовна не дозволяє завантажувати музику на пристрої для подальшого використання. Якщо ви шукаєте для завантаження пісень на пристрої потім вам потрібно купити преміум-версії, яка коштує від 200 грн на місяць,

SoundCloud

Додаток дозволяє прослуховувати нову і тренду музику. Нею також можна поділитися з друзями або персоналізувати плейлист, додавши улюблену музику.

Він дозволяє також підписати у використанні Google, Facebook або вашу адресу електронної пошти. Це дозволить грати і робити паузи без розблокування пристрою.

У безкоштовній версії додатку багато реклами. Але можна качати і слухати пісні в автономному режимі. платна версія без реклами і коштує близько 300 грн на місяць.

Shazam

Цей додаток для прослуховування музики на android- і ios-пристроях. Його також можна використовувати для перегляду відео.

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Також доступна функція відслідковування за виконавцями. Їхніми композиціми можна ділитися з друзями. можете слідкувати за їх також поділитися. Додаток може працювати в автономному режимі без підключення до Інтернету.

Доступні безкоштовна версія, яку можна синхронізувати з Apple Music.

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Все по темі:

Spotify, Soundcloud, Shazam, Музика, Музичні додатки.
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