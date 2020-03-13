Meizu 17: коли представлять новий смартфон

Новини технології:Під час офіційної розсилки до 17-річчя бренду компанія розкрила дату виходу нового смартфона.

У суботу, 14 березня, Meizu відзначить своє 17-річчя – ця цифра відіб'ється і в назві нового смартфона, повідомляє Gizchina. За словами одного з топ-менеджерів Meizu, компанія зробить все можливе, щоб "зустрітися зі своїми фанатами вже в квітні" – в цьому місяці і відбудеться презентація смартфона.

Що відомо про новинку

Технічні характеристики Meizu 17 ще не оголошені. Проте інсайдери впевнені, що смартфон буде побудований на базі флагманського чіпа Snapdragon 865 і, крім підтримки мереж п'ятого покоління (5G), отримає сумісність з новим бездротовим стандартом Wi-Fi 6.

Смартфону також приписують потрійну основну камеру і вбудований в дисплей сканер відбитків пальців. Про вартість новинки поки нічого не відомо.