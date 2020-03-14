Білл Гейтс пішов з Microsoft і займеться благодійністю

Новини технології:Бізнесмен має намір приділяти більше часу благодійної діяльності у сфері охорони здоров'я та екології.

Засновник Microsoft Білл Гейтс покинув раду директорів компанії, оголосивши про це рішення на особистій сторінці в LinkedIn. Але він буде допомагати в розробці стратегії корпорації, передає CNBC.

"Microsoft завжди буде важливою частиною мого життя, і я буду продовжувати співпрацювати з (РЕД. гендиректором корпорації) Сатьей Наделлой і технічним керівництвом, щоб допомогти сформувати бачення компанії та досягти амбітних цілей", – повідомив Гейтс.

В прес-центрі Microsoft сказали, що підприємець буде приділяти більше часу благодійній діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти і боротьби зі змінами клімату. Гейтс продовжить роботу в компанії в якості радника Наделли та інших керівників Microsoft.

Гейтс також повідомив, що піде з ради директорів інвестиційного фонду Berkshire Hathaway.