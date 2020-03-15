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Як знезаразити смартфон від мікробів

Як знезаразити смартфон від мікробів
17:51 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Pinterest

Новини технології:Спалах коронавірусу підштовхнув нас переглянути свої звички щодо гігієти. Одне з найважливіших правил – ретельне миття рук.

Але ми забуваємо, що обробляти треба і смартфони, який ми беремо до рук від 2600 до 5 тисяч разів щодня. Але як правильно протирати смартфон?

Чим протирати смартфон?

Одразу на думку спадає спирт. Але чистий спирт може пошкодити олеофобне покриття девайсу. Також, не варто заливати смартфон рідиною, адже вона може потрапити в отвори та пошкодити важливі компоненти пристрою.

Смартфон без плівки

Отож, якщо у вас смартфон без захисного скла чи плівки, тоді його потрібно протирати розчином (40% спирту + 60% води). Цю рідину спочатку наносимо на безворсову тканину, а далі нею протираємо девайс.

Також можна зробити розчин з ізопропілового спирту та дистильованої води (у пропорції 1:1). Теж протираємо безворсовою тканиною.

Ну і найпростіший варіант – це спеціальні серветки для гаджетів.

Смартфон із захисним покриттям

Захисна плівка вже не така чутлива, тож можна використовувати звичайний медичний спирт. Принцип той же – наносимо на безворсову серветку і далі протираємо смартфон.

Антибактеріальні спиртовмісні засоби - для протирання використовуємо тканину.

Ну, і серветки для девайсів підійдуть і для захисного скла або плівки.

Які хвороби переносить смартфон

Перше, що падає на думку, і ще тривожить найбільше, – це вірус COVID-19. Він може жити на гладких поверхнях від кількох годин. до кількох днів.

Також через смартфон можна підхопити і звичайний грип чи застуду.

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На поверхні девайсу можуть опинитись і патогенні штами кишкової палички, антибіотикорезистентні стафілококи чи стрептококи тощо. А вони можуть стати збудниками кишкових та шкірних інфекцій, підвищити ризики гострого кишкового отруєння тощо.

Ну, і на смартфон потрапляють волога, жир і піт від скронь, вух і волосся, залишки їжі та бруду та ще багато чого іншого.

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Смартфон, Вирус, Телефон, Мікроби, Стирильність.
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