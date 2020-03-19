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Ілон Маск відмовився закривати фабрику Tesla на карантин

Ілон Маск відмовився закривати фабрику Tesla на карантин
10:40 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash

Новини технології:Фабрика Tesla у Фрімонті, США, продовжує працювати, попри пряму вказівку влади про закриття через коронавірус всіх підприємств.

Глава компанії Ілон Маск закликав співробітників не боятися і пообіцяв подати особистий приклад. Влада округу обмірковує можливість застосування санкцій і закрити фабрику примусово.

У понеділок ввечері Маск не підкорився наказу округу Аламеда припинити роботу другорядних підприємств до 7 квітня, щоб сповільнити поширення COVID-19. Згідно з документом, автомобілі не належать до числа життєво необхідних товарів, на відміну від продуктів харчування, бензину або медикаментів, повідомляє Protocol.

Маск та інші керівники Tesla бачать ситуацію по-своєму, і вважають свою компанію важливою частиною транспортної та енергетичної системи країни.

Співробітники Tesla напередодні отримали листи з роз'ясненням щодо графіку роботи під час епідемії коронавіруса. В одному з них, адресованому всім працівникам, глава компанії Ілон Маск пише:

"Я буду максимально відвертий: якщо ви відчуваєте себе хоч трохи хворими або навіть відчуваєте нездужання, будь ласка, не вважайте, що ви зобов'язані приходити на роботу. Я сам буду на робочому місці, але це я. Абсолютно нормально, якщо ви захочете залишитися вдома з будь-якої причини."

Також Маск запевнив колег, що, наскільки йому відомо, на 16 березня жоден із співробітників Tesla не інфікований COVID-19. У минулому він вже говорив, що не вважає смерть від коронавірусі ймовірнішою ніж загибель у ДТП.

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Можливі наслідки для компанії:

Порушення указу про карантин вважається дрібним правопорушенням, але правоохоронні органи мають повноваження закрити підприємство примусово. Втім, як заявив представник офісу шерифа округу Рей Келлі, поки в планах такого немає. Влада сподівається на добровільну співпрацю керівництва фабрики.

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Электромобиль, Карантин, Tesla, Илон Маск, Санкції.
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