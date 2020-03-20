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П'ятниця, 20.03.2020
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"Дію" завантажили близько двох мільйонів українців

"Дію" завантажили близько двох мільйонів українців
07:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини технології:У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки.

Мобільний додаток "ДІЯ" завантажили вже понад 1,9 мільйона українських користувачів. Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Маємо 1,903,725 — унікальних користувачів, з них понад 66% користувачі Android, інші — iOS. Найбільше авторизацій здійснено через Приватбанк та Монобанк", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що з 15 березня 5,121 студента авторизувався у "ДІЯ" для тестування е-студентського квитка, а скоро, анонсують у Мінцифри, будуть доступні паспорт (ID-картка) та біометричний закордонний паспорт.

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Як повідомлялось, бренд і концепцію додатку було представлено 27 вересня 2019 року в Києві. Саме тоді його анонсували як додаток і портал, який об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.

Додаток "ДІЯ" можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему НаціональнПриватБанку.

"ДІЯ" працює як при наявності інтернету, так і в офлайн режимі.

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ДИЯ, Диджитализация, Додаток, Мінцифри, Держава у смартфоні.
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