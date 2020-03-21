Експерти дали поради, як організувати безпечну роботу за ноутбуком

Новини технології:Домашні ноутбуки частіше піддаються зараженню вірусами, ніж робочі пристрої.

Фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення, експерта в галузі кіберзахисту – компанії ESET дали поради роботодавцям, як організувати безпечну роботу своїх співробітників з дому під час карантину. «Під час роботи віддалено важливо бути підготовленим до можливих ризиків кібербезпеки.

Саме тому спеціалісти ESET підготували рекомендації для компаній та їх працівників за створення безпечних умов і захисту віддаленого доступу», - повідомляється на сайті ESET. Так, експерти у сфері кіберзахисту рекомендують використовувати повнодискове шифрування, яке забезпечує недоступність корпоративних даних у разі потрапляння пристрою в чужі руки, а також виходити із системи, коли вона не використовується, як вдома, так і в громадських місцях.

Крім того, важливо не забувати використовувати надійні паролі для входу в систему пристрої та в кожну програму. Ще однією небезпекою для захисту віддаленого доступу, за даними спеціалістів ESET, є домашній Wi-Fi, який є популярною метою для зловмисників. Саме тому перед підключенням робочих ноутбуків до домашньої мережі важливо перевірити роутер на наявність вразливостей. Щоб уникнути можливих мережевих атак спеціалісти ESET рекомендують перевірити надійність пароля, регулярно оновлювати програмне забезпечення до актуальної версії, яка може включати виправлення вразливостей, а також використовувати антивірусні програми.

«Використовуйте антивірусні рішення з модулем «Захист домашньої мережі», які перед підключенням до роутера перевіряє його на наявність вразливостей, шкідливих програм і застарілого програмного забезпечення», - зазначають фахівці. У компанії додали, що в разі, якщо співробітникам необхідно отримати доступ до внутрішньої корпоративної мережі, важливо, щоб вони використовували корпоративні пристрої при роботі з конфіденційними даними, мінімізували використання зовнішніх пристроїв, таких як USB-накопичувачі, і завжди використовували VPN.

Нагадаємо, що раніше фахівці компанії ESET розповіли, як людям, які на період карантину перейшли на віддалений режим роботи і знаходяться поза корпоративних мереж, захиститися від хакерів. За даними компанії ESET, в Україні щодня фіксується близько 300 тис. нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз з метою їх подальшого блокування. Компанія ESET – провідний розробник рішень в області комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки. Компанія була заснована в 1992 році в Словаччині та на сьогодні представлена більш ніж в 180 країнах світу.