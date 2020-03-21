Правильно дезинфікуємо корпус телефону

Новини технології:Зараз важливо тримати в чистоті не тільки руки.

Зараз ВООЗ рекомендує не тільки часто мити руки, а також дезінфікувати предмети та поверхні, до яких ви регулярно торкаєтеся. До числа таких предметів, безумовно, відноситься і телефон. Щоб при очищенні не пошкодити його корпус, потрібно дотримуватися наступних правил.

Замість дезінфекційних спреїв і чистячих засобів використовуйте вологі серветки

На сайті Apple кажуть, що екрани та корпуси смартфонів можна протирати серветками, просоченими 70% ізопропіловим спиртом, або дезінфікуючими серветками Clorox. Компанія попереджає, що використовувати традиційні засоби для чищення з цією метою не можна.

Спирт і побутові розчини можуть пошкодити захисний шар дисплея, який захищає його від вологи й не дозволяє бруду залазити в поверхню. Захисне покриття екрану в будь-якому випадку зношується з часом, але агресивна чистка помітно прискорює цей процес.

Заведіть для телефону м'яку серветку з мікрофібри

Samsung теж попереджає, що використовувати звичайні миючі засоби, в тому числі для миття вікон, не варто. Компанія радить протирати смартфони вологою тканиною — переважно м'якою і без ворсу, наприклад, з мікрофібри. Попередньо її слід змочити в мильній воді.

Більшість сучасних смартфонів водонепроникні, але при контакті з рідиною все одно необхідно переконатися, що вона не проникне всередину через отвори в корпусі.

Apple також радить відключати пристрої перед чищенням.

І не забувайте мити руки

Знищення мікробів на корпусі телефону безглуздо без регулярного миття рук. «Тримайте руки чистими і тоді ваш телефон залишиться чистим».