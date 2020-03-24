У Китаї розробили пожежний безпілотник

Новини технології:Над розробкою самого дрона команда працювала кілька років.

Китайська компанія QilingUAV розробила пожежний безпілотник JC260, який за один виліт може загасити до 100 кубічних метрів палаючої території. Про це повідомляється на сайті компанії.

«JC260 допоможе у гасінні лісової пожежі, гасінні хімічних речовин або у випадку надзвичайної ситуації», - заявили в QilingUAV.

Довжина JC260 становить близько 8 метрів, висота – 6 метрів.

Максимальна швидкість польоту не перевищує 100 км за годину.

Безпілотник вагою у 160 кг також може перевозити у двох баках по 50 літрів води.

Сам дрон може знаходитися у повітрі до 4 годин.