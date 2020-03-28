Соціальна мережа Instagram вводить нові функції для бородьби з вірусом

Новини технології:Нововведення допоможуть людям залишатися в безпеці і бути на зв'язку з іншими.

Спалах коронавірусу у світі не тільки змінив спосіб життя людей, а й змінив плани багатьох компаній.

Популярна соціальна мережа Instagram вводить нові функції через пандемію.

"Відтоді як ВООЗ оголосила спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією в області суспільної охорони здоров'я, ми вжили заходів, які допоможуть людям отримати правдиву інформацію, залишатися в безпеці і залишатися на зв'язку", — йдеться в офіційній заяві Instagram.

У стрічці у користувачів буде з'являтися повідомлення, яке допоможе дізнатися про ситуацію з коронавірусом, перенаправляючи їх на сайти ВООЗ та місцевих міністерств охорони здоров'я. Також соціальна мережа буде боротися з дезінформацією, видаляючи пости з фейковими новинами про вірус.

Також компанія хоче полегшити процес спілкування людей під час самоізоляції і карантину. Зокрема, буде покращена функція відеодзвінків.

Тепер можна буде ділитися мультимедіа прямо під час дзвінка. Крім того, в сторіз з'являться нові стікери, які будуть нагадувати про те, що потрібно частіше мити руки і триматися на відстані від інших людей, наприклад Stay Home («Залишайся вдома»).