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У ФРН розробили додаток для відстежування поширення пандемії

У ФРН розробили додаток для відстежування поширення пандемії
07:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини технології:Загалом за даними Інститут Роберта Коха, у Німеччині інфіковані 99 225 осіб.

Німецький інститут Роберта Коха планує за допомогою нового мобільного додатку оперативніше відстежування поширення коронавірусу. Програму Corona-Datenspendeapp представив президент інституту Лотар Вілер.

“Додаток фіксує поширення певних симптомів у певних місцевостях”, - розповів науковець.

Він пояснив, що застосунок можна встановити на смарт-годинники чи фітнес-браслети. Добровольці, які погодяться його використовувати, будуть “ділитися” з ученими такими показниками як температура тіла, частота дихання, фізична активність, сон тощо.

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Ця інформація використовуватиметься для аналізу поширення вірусу відповідно до Європейського регламенту захисту даних, заспокоюють розробники. Таким чином вони сподіваються краще зрозуміти, чи є дієвими заходи, яких вживає уряд у протидії поширенню хвороби.

"Попри певне зменшення кількості нових інфікувань, ми не можемо дозволити собі розслабитися", - наголосив Вілер.

Рівень смертності від коронавірусу в ФРН становить 1,6%. Станом на 7 квітня у країні підтверджено 1607 смертей (за останню добу померли 173 людини).

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Пандемия, ФРН, Німеччина, Мобільний додаток, Коронавірус.
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