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170 тисяч користувачів додатку "Дія" подали заявки на е-посвідчення

170 тисяч користувачів додатку "Дія" подали заявки на е-посвідчення
07:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини технології:Про бажання отримати електронне посвідчення водія та технічний паспорт у застосунку "Дія" заявили більш як 173 тисяч користувачів.

Про це у Telegram повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ви знаєте, що ми продовжуємо працювати над підвищенням конверсії відображення електронного посвідчення водія та технічного паспорта. Кожного дня сотні людей успішно проходять онлайн-верифікацію документів. Статистика по кабінету водія на 08.04.2020: всього заяв - 173 115", - зазначив Федоров.

Як повідомлялося, бренд і концепцію застосунку  "Дія"  було представлено 27 вересня 2019 року в Києві. Його анонсували як додаток і портал, котрий об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.

У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки.

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"Дію" можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему НБУ та ПриватБанку.

Застосунок працює як при наявності інтернету, так і в офлайн-режимі.

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Все по темі:

Технология, Онлайн, Оффлайн, ДИЯ, BankID, Додаток, Михайло Федоров, Посвідчення водія, Технічний паспорт.
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