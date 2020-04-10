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П'ятниця, 10.04.2020

Троє космонавтів прибули на МКС (Відео)

«Астронавт NASA Кріс Кессіді і два російських космонавти прибули в четвер для виконання своєї місії на борту Міжнародної космічної станції», - йдеться в повідомленні. Космічний корабель «Союз МС-16» стартував з майданчика 31 на космодромі Байконур в Казахстані в четвер, 9 квітня. Політ на МКС зайняв шість годин. На станцію доставили двох російських космонавтів, Анатолія Іванишина та Івана Вагнера, а також астронавта NASA Кріса Кессіді. Відзначається, що на МКС вже перебували космонавт Олег Скрипочка і астронавти Джессіка Меїр і Ендрю Моргану. Скрипочка і Меїр повернуться на Землю 17 квітня.
Укринформ
Фото: NASA
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НАСА, Земля, Космос, МКС, Космонавти.
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