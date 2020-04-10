Сумуєте на карантині? У мережі з'явився симулятор офісу

Новини технології:Можна включити фоном під час роботи на дому.

Креативне агентство Kids Creative Agency з Берліну випустило симулятор звуків офісу - для тих, хто у вимушеній самоізоляції нудьгує по роботі в колективі.

Сайт проекту представлений у вигляді карти офісу, де є робочі місця, принтер, кулер і колеги, які ходять туди-сюди. Користувач сам вибирає, які звуки хоче чути: тупіт, чиєсь плямкання, стукіт клавіатури, скрип стільця або телефонні дзвінки.

Для цього потрібно натиснути на окремі предмети інтер'єру.

В налаштуваннях також можна вибрати кількість співробітників в приміщенні - від одного до десяти. В цілому, це непогана штука, якщо ви за час карантину вже встигли скучити по роботі в шумному офісі.