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Фінським науковцям вдалося зробити ще одне дослідження коронавірусу

Фінським науковцям вдалося зробити ще одне дослідження коронавірусу
14:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: aalto.fi

Новини технології:Поширення Covid-19 у повітрі, небезпечні мікрокраплі "живуть" більше п'яти хвилин.

Фінські науковці змоделювали поширення коронавірусу у повітрі за допомогою суперкомп'ютера: розрахунки засвідчили, що мікрокраплі, які вилетіли з рота зараженого залишаються у повітрі більше п'яти хвилин і несуть загрозу для оточуючих.

Попередні результати роботи представлені в повідомленні Університету Аалто — одного з декількох вишів країни, які беруть участь у дослідницькому проекті, повідомляє Naked Science.

Проект присвячений вивченню поширення мікроскопічних аерозольних крапель, викинутих з дихальних шляхів хворого при кашлі, чханні або просто під час розмови. Саме такі краплі виступають ключовими розповсюджувачами інфекції Covid-19, і, щоб точно змоделювати їх поведінку, до задачі підключилися близько 30 дослідників з Аалто, а також Університету Гельсінкі і Фінської метеорологічного інституту - вірусологи, інженери, соціологи, фахівці з гідро- і аеродинаміки.

Для точних розрахунків і візуалізації використовувався суперкомп'ютер CSC, і на першому етапі роботи вчені змоделювали на ньому рух повітряних крапель від людини, яка кашляє у проході між полицями супермаркету. Робота показала, що вони залишаються у повітрі куди довше, ніж можна було б очікувати, створивши небезпеку для інших покупців, - більше п'яти хвилин.

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Більш того, модель демонструє поведінку крапель розмірами менше 20 мікрометрів. При сухому кашлі, характерному для захворювання Covid-19, типовий розмір таких часток не перевищує 15 мікрометрів, завдяки чому вони можуть залишатися в повітрі ще довше. Вони легко підхоплюються і поширюються навіть слабкими потоками повітря, несучи в собі нові частинки вірусу.

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