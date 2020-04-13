57 тисяч українців скористалися послугою пересення мобільного номеру

Новини технології:Станом на 13 квітня 2020 року перенесено 57 319 мобільних номерів між операторами зв'язку", - повідомили в УДЦР.

Понад 57 тисяч українців уже скористалися послугою щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського державного центру радіочастот.

Як повідомляв УНН, в Україні з 1 травня 2019 року ввели нову послугу, за якою абоненти можуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.

Слід додати, що в Україні тривають роботи щодо вивільнення смуг радіочастот 700 МГц, визначених країнами Євросоюзу пріоритетними для впровадження мереж рухомого зв'язку п'ятого покоління (5G).