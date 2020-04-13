ІМІ оголосив конкурс для затримання фейків на коронавірус

Новини технології:Інститут масової інформації до 30 квітня проводить конкурс «Лови КОРОНАфейк!».

"Мета конкурсу - виявлення фейків і дезінформації, пов’язаних з карантином та пандемією коронавірусу (штам Covid-19) в Україні та світі, і підвищення медіаграмотності населення", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, подавати матеріали на конкурс можуть особи, старші за 10 років (з дозволу батьків), окрім осіб, які професійно займаються журналістською діяльністю. Одна особа може подати не більш ніж три матеріали в кожній з 3-х категорій.

До конкурсу приймаються публікації в загальноукраїнських та місцевих онлайн-медіа, а також публікації в соцмережах, які вийшли в період з 1 березня до 30 квітня 2020 року включно і не були публічно спростовані на момент подання матеріалу до участі в конкурсі.

Конкурс проводиться в трьох номінаціях. Для участі в номінації "Виявлення фейків в онлайн-медіа" потрібно надіслати публікацію, яка містить дезінформацію щодо коронавірусу, у вигляді гіперпосилання та скріншоту (або фото) відповідної сторінки інтернет-видання.

Разом із публікацією потрібно надати чітке та детальне спростування вказаного фейку. Таке спростування має бути підтверджене фактами, гіперпосиланнями на відповідні джерела, коментарями фахових експертів, даними з відкритих джерел тощо.

Для участі в номінації "Виявлення фейкових зображень в онлайн-медіа" потрібно надіслати фотофейк, пов'язаний з коронавірусом, у вигляді гіперпосилання та скріншоту (або фото) відповідної сторінки інтернет-видання. Разом з фотофейком потрібно надіслати текст із чітким та детальним спростуванням, яке доведе, що зображення дійсно є неправдивим.