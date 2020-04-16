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Компанія Apple представила новий смартфон iPhone SE (Відео)

Компанія Apple представила новий смартфон iPhone SE (Відео)
09:26 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини технології:Смартфон оснащений процесором A13 Bionic, який до цих пір ставився на дорогі моделі iPhone 11 і 11 Pro.

Компанія Apple представила в середу iPhone SE другого покоління. Це перший бюджетний iPhone після моделі SE від 2016 року, передає УНН із посиланням на сайт компанії.

Смартфон буде доступний в трьох кольорах - чорному, білому і червоному. По дизайну він нагадує пристрої з шостого по восьме покоління. Об’єм вбудованої пам’яті - 64, 128 або 256 Гб.

Разом з швидким процесором iPhone SE отримав підтримку двох сім-карт. Екран - 4,7 дюйма. Телефон має широкоугольну 12-мегапіксельну камеру, є можливість перемикатися в портретний режим. Раніше портретний режим в селф-камері був тільки у моделей з підтримкою Face ID.

Основна камера iPhone SE також підтримує функцію Smart HDR, яка вперше з’явилася в iPhone XS, і зйомку відео з роздільною здатністю 4K з частотою 60 кадрів в секунду.

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Все по темі:

Apple, Смартфон, Модель, Компания, iPhone SE, A13 Bionic.
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