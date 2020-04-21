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Вівторок, 21.04.2020
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СБУ викрила майже 200 поширювачів фейків про коронавірус

СБУ викрила майже 200 поширювачів фейків про коронавірус
15:15 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини технології:Також заблоковано понад 2 тис. інтернет-спільнот із загальною аудиторією 800 тис. користувачів.

За період дії карантинних заходів співробітники Служби безпеки України викрили 207 інтернет-агітаторів, котрі поширювали різноманітні фейки про коронавірус.

Як повідомляється на сайті СБУ, також заблоковано понад 2 тис. інтернет-спільнот із загальною аудиторією 800 тис. користувачів.

Інформацію про 197 виявлених агітаторів СБУ спрямувала до Нацполіції. Половина порушників уже притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку. Встановлено, що 10 із 207 виявлених агітаторів діяли за завданням російських спецслужб.

Стосовно них СБУ розпочала кримінальні провадження за вчинення дій, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України). Зокрема, такі агітатори працювали в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому.

У Кіровоградській області діяла ціла мережа антиукраїнських агітаторів. Вони поширювали в інтернеті не лише фейки про карантин, а й матеріали терористичного спрямування і навіть вербували українців до терористичних організацій «Л/ДНР». Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання у організатора мережі вилучена комп’ютерна техніка і засоби зв’язку з матеріалами, які підтверджують причетність до вчинення злочину.

За даним фактом слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

СБУ встановлює контакти фігурантів справи зі спецслужбами РФ, обставини, розподіл ролей і рівень обізнаності всіх учасників мережі з реальною метою цих інформаційних атак проти України.

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Агітатор на Полтавщині адміністрував понад 10 спільнот, які об’єднували майже 20 тис. користувачів. На цих ресурсах він розміщував деструктивні публікації про перебіг пандемії COVID-19, заклики до сепаратизму та зміни меж території України, викривлені факти щодо Дня перемоги над нацизмом.

Інформацію для своїх публікацій агітатор брав із пропагандистських інтернет-видань РФ. Для конспірації зловмисник виїжджав в іншу область, звідки «постив» фейкові новини. Кошти на поїздки він отримував від російських кураторів. Під час обшуку за місцем проживання в агітатора виявили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

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Интернет, Фейки, Коронавірус, Фейкова інформація, Неправдива інформація.
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