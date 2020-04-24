Телескоп Hubble зробив яскраве фото комети, яка наближалася до Землі

Новини технології:За оцінками вчених, період обертання комети навколо Сонця становить приблизно 5,5 тисячі років. Вона максимально зблизиться із Землею 23 травня.

Астрономи за допомогою телескопа Hubble отримали детальні знімки комети ATLAS, яка почала розпадатися на частини. На представлених зображеннях видно, що ядро комети розпалося мінімум на чотири окремих фрагмента, повідомляє Naked science.

Комета C/2019 Y4 була виявлена 28 грудня 2019 року. Свою другу назву ATLAS отримала в честь автоматизованої системи телескопів Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, завдяки якій вдалося виявити космічний об'єкт. За оцінками вчених, період обертання комети навколо Сонця становить приблизно 5,5 тисяч років. Вона максимально зблизиться із Землею 23 травня. Очікувалося, що вона стане дуже яскравим об'єктом в небі, але тепер, швидше за все, цього не станеться.

20 квітня Hubble зробив знімки комети. На них чітко видно, що ядро об'єкта розпалося мінімум на чотири окремих фрагменти. Два найбільших з них, швидше за все, також фрагментовані: вони складаються з одного-двох яскравих і великих, а також декількох дрібних і тьмяних об'єктів. На момент зйомки комета C/2019 Y4 (ATLAS) знаходилася на відстані приблизно 0,98 астрономічної одиниці (приблизно 146 мільйонів кілометрів) від Землі, а 23 травня вона наблизиться до нашої планети на відстань 0,78 а.е. (близько 116 мільйонів кілометрів).

Зараз комету можуть роздивитися і астрономи-аматори за допомогою великих телескопів (діаметром від 15 сантиметрів). Вона переміщається в сузір'ї Жирафа і добре видна протягом всієї ночі.

Нагадаємо, раніше вчені з допомогою телескопа Hubble отримали знімок ESO 495-21 - крихітної галактики з "великим серцем". Галактика займає всього три тисячі світлових років в поперечнику, але активно виробляє нові зірки.

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, що значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць.

За словами експертів, "це робить його одним із найбільш ефективних наукових інструментів в історії".